Корабли и суда арктической группировки Северного флота вошли в море Лаптевых

Отряд совместно с тактической группой береговых войск провели тактическое учение с боевой тренировкой.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа. За два месяца корабли и суда Северного флота прошли более 8700 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.