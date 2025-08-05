Корабли и суда Северного флота завершили подготовку к дальнему походу по морям Северного Ледовитого океана

Экипажи кораблей и судов выполнили задачи по совместному маневрированию, поисково-спасательному обеспечению.

В рамках подготовки к выходу в море команды вертолётов Ка-27 отработали взлёты и посадки на ходу и осуществили облёт средств радиотехнического вооружения. Были проверены навыки по организации пополнения запасов в море - приёму различных грузов на ходу от танкера, в том числе и жидких.

Личный состав большого противолодочного корабля «Североморск» успешно выполнил практические стрельбы, поразив воздушную и морскую цели из артиллерийских установок корабля.

Арктические походы кораблей Северного флота проводятся на регулярной основе с целью проведения ряда учений по обеспечению безопасности судоходства и других видов экономической деятельности России в высоких широтах.