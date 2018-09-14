Корабли Северного флота провели учение по поисково-спасательному обеспечению в Беринговом море

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провёл учение по поисково-спасательному обеспечению в Беринговом море. Эти манёвры осуществляются в рамках проекта «Восток-2018». В учении были задействованы экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога».

По замыслу учения, перед силами Северного флота стояла задача оказать помощь судну, условно терпящему бедствие в районе трассы Северного морского пути. Для уточнения координат терпящего бедствие судна с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совершил вылет поисково-спасательный вертолёт. Прибыв к месту условной аварии, экипаж передал место расположения на флагманский корабль отряда, на борту которого был развернут штаб операции. Экипаж вертолёта также отработал задачи по подъёму с поверхности моря людей, терпящих бедствие.

В рамках учений на воду были спущены быстроходные моторные лодки, которые в кратчайшие сроки доставили на борт противолодочного корабля условных пострадавших. А экипажи спасательно-буксирного судна «Памир» и дизель-электрического ледокола «Илья Муромец» отработали действия по тушению пожара. На помощь морякам подошёл спасательный буксир «Памир», оснащённый водяными пушками, способными подавать забортную воду, что позволяет тушить пожары с безопасного расстояния. После победы над условным пожаром североморцы отработали буксировку «повреждённого» судна к месту ремонта.