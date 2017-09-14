Корабли Северного флота участвуют в учениях на просторах Арктики

На Северном флоте состоялись очередные учения. Арктические мотострелки совершили высадку в самой северной точке Евразиийского континента.

Личный состав и техника арктической мотострелковой бригады Северного флота впервые в современной истории совершила высадку с большого десантного корабля «Кондопога» на мыс Челюскин – самую северную материковую часть Евразии. После высадки мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма и совершили пятикилометровый марш в глубь полуострова. После этого они выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.

После выполнения боевых упражнений личный состав и техника арктической бригады вернулись на борт корабля.

К учениям также готовится отряд кораблей и судов Северного Флота, который вошёл в море Лаптевых в сопровождении атомного ледокола «Вайгач».

Проход за ледоколом осуществлялся в строю кильватера. Корабли и суда шли друг за другом в определённом порядке. Маршрут движения по проливам был выбран в безопасном удалении от ледового поля и дрейфующих льдов. Перед проходом была проведена воздушная разведка с вертолёта.

В море Лаптевых отряд кораблей в рамках учений дойдёт до крайней восточной точки маршрута арктического похода – острова Котельный архипелага Новосибирских островов.