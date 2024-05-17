Первый заместитель прокурора Мурманской области проведёт личный приём граждан, эвакуированных с территорий УкраиныОтряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.24 19:30

Корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышли в дальний боевой поход

Они покинули рейд Североморска и взяли курс на Атлантику через районы Баренцева моря.

После торжественного митинга на борту фрегата «Адмирал Горшков» отряд кораблей отправиться в тёплые воды Атлантики. На палубу корабля скоро будет сложно выйти, но не из-за промозглого арктического ветра, а из-за беспощадного палящего солнца.

Павел Конов, командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков»: «Корабль в течение семи месяцев готовился к выполнению мероприятий в дальней морской зоне, восстановил техническую готовность, пополнил запасы, отработал элементы мероприятий боевой подготовки. Обучили экипаж, восстановили навыки».

В составе отряда помимо «Адмирала Горшкова» средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». За группой, наверняка, будут пристально следить корабли недружественных стран. Так было во время прошлого похода. Но экипаж фрегата готов к любой ситуации.

Александр Бойченко, командир отряда кораблей: «В соответствие с вариантом загрузки оружия фрегат оснащён ракетным гиперзвуковым оружием для поражения как морских, так и береговых целей, а также ракетное оружие для уничтожения и поражения подводных лодок».

Главная задача экипажей - обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

В прошлом году фрегат «Горшков» за время участия в дальнем походе прошёл более 50 тысяч морских миль, принял участие в двух международных военно-морских учениях в акваториях Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Ирана, Саудовская Аравии, Сирии и Алжира.

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