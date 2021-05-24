Корабли Северного флота во главе с тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» провели межвидовое учение в Баренцевом море

10 тральщиков, малых противолодочных и ракетных кораблей, подводные лодки, а также вертолёты и самолёты противолодочной авиации Северного флота приняли участие в тренировке, а началась она на выходе из главной базы флота в Кольском заливе.

Первым делом военные моряки отработали проход кораблей по протраленному от мин фарватеру, а также отразили атаку условных диверсантов на быстроходных лодках. Для ведения огня по противнику на верхней палубе крейсера «Пётр Великий» были расставлены морские пехотинцы и военнослужащие подразделения охраны корабля. В море экипажи отработали маневрирование в составе походного ордера, выполнили поиск подводной лодки условного противника. Для этого экипаж вертолёта использовал опускаемую гидроакустическую станцию, а самолёт выполнил постановку барьера из гидроакустических буёв.