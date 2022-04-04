Корабли Северного и Тихоокеанского флотов отработали навыки поиска и слежения за подводными лодками условного противника

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал флота Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота, а также ракетного крейсера «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота во взаимодействии с палубными противолодочными вертолётами Ка-27 осуществили поиск и слежение за подводными лодками условного противника.

Экипажи вертолётов выполнили комплекс по визуальному, радиолокационному и магнитометрическому поиску, а также постановку барьеров из гидроакустических буёв. Благодаря обмену информацией о подводной обстановке, военные моряки значительно увеличили район поиска противника и выполнили все поставленные задачи.