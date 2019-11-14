«Кораблик надежды» отправляется в творческое путешествие

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова готовится к проведению традиционного областного конкурса творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды». И его участники провели репетицию, перед выступлением, которое, состоится уже 16 ноября.

Этот конкурс очень любят заполярные дети. Они к нему подходят ответственно и готовят интересные номера. Например, учащиеся мурманской коррекционной школы № 1 выступят на «Кораблике надежды» несколькими коллективами.

«У нашего коллектива три номера в трёх номинациях. В оригинальном жанре будет пантомима «Девушка и хулиган», в инструментальной музыке – игра на ложках под композицию «Летка-енка», - рассказала Елена Жур, учитель коррекционной школы № 1 (г. Мурманска), руководитель коллектива «Весёлые ритмы».

В этом конкурсе участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 20 лет. Они показывают номера в номинациях «хореография», «вокал сольный и в ансамбле», «оригинальный жанр», «художественное слово» и «инструментальная музыка».

«Конкурс всегда проходит весело, радостно, задорно, - рассказывает Яна Анисимова, методист Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. – У нас всегда какой-то необычный сценарный ход: мы не просто отправляемся в плавание, а нас всегда в нашем творческом плавании ждут всякие сюрпризы и подарки. Будет работать жюри конкурса, которому я не завидую, потому сложно оценивать - все номера яркие, интересные».

Областной конкурс «Кораблик надежды» состоится 16 ноября в 15.00 во Дворце культуры имени С.М. Кирова. В нём примут участие порядка 150 детей с ограниченными возможностями здоровья со всей Мурманской области.