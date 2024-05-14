«Коралина в стране кошмаров», или Журналисты «Арктик-ТВ» и юные ученики медиашколы «Академия телевидения» оказались в закулисье

Закулисье – это отдельный мир. Генеральную репетицию новой постановки театральной школы «Домино» посетила съёмочная группа «Арктик-ТВ» с учениками медиашколы «Академия телевидения».

У ребят была возможность пообщаться с юными актёрами и, конечно, с режиссёром-постановщиком спектакля.

«Коралина в стране кошмаров» - так называется новый спектакль театральной студии «Домино», генеральная репетиция которого состоялась в ДК Железнодорожников. В основу постановки легло известное произведение английского писателя Нила Геймана.

За генеральным прогоном постановки наблюдали и воспитанники проекта «Академия телевидения».

Тамара Адеишвили, учащаяся «Академии телевидения»: «Это самое масштабное представление в истории театра «Домино». В нём участвуют более 50-ти человек. Только посмотрите на их костюмы! Представление было продумано до мелочей, нас ждёт что-то очень грандиозное».

Все участники спектакля, а это актёры, танцоры, цирковые артисты, начали подготовку ещё в декабре прошлого года, и всё это для того, чтобы удивить зрителей. Одна из главных особенностей произведения – эффект полного погружения в рассказанную со сцены историю.

Александр Титовский, руководитель театральной студии «Домино» и артист Драматического театра Северного флота (режиссёр-постановщик спектакля): «Этот спектакль будет в пространстве. Это полуинтерактив, его можно назвать 3Д спектаклем. Что это такое? Если зритель ощущает себя полностью в этой истории, внутри неё, несмотря на то что ты сидишь здесь или в первом ряду. То есть, касаться история будет тебя со всех сторон, будет действие происходить: раз, два, три, четыре, пять мини-сцен и ещё одна большая. Две проходки работают. Все зоны очерчены изолентой, куда нельзя заходить зрителю. Ощущение, что с тобой что-то сделают, но не сделают, конечно ничего. Хотя не знаю».

История повествует о девочке-подростке, которая оказывается в альтернативной реальности. В начале она этому очень радуется, а затем пытается найти из неё выход.

Нелли Попова, исполнительница главной роли Каролины: «Я буду играть девочку, которая попала из своих жизненных ситуаций в другой мир и пытается отвлечься от всех бед, которые происходят в её жизни. Во-первых, я хочу всем сказать, что надо не унывать в момент, когда у тебя сложный период жизни. Надо справляться с этим по-своему, можно, например, найти какую-нибудь стратегию».

Среди юных актёров есть и новички, и те, кто в школе «Домино» обучается уже не первый год.

Например, Дмитрий Иванов занимается театральным искусством уже 6 лет. В постановке он исполняет роль папы главной героини.

Дмитрий Иванов, участник постановки: «Эта роль для более взрослых людей, которые имеют опыт за плечами, которые больше похожи на отцов, имеют опыт воспитания. Эта роль - одна из самых сложных».

Помимо родителей Коралину окружают тётушки, дядюшки, соседи и даже питомцы.

Данила Караилиев, участник постановки: «Моя роль – кот. Я участвую в спектакле «Королина в стране кошмаров». Я выступаю в роли мистического персонажа, который является неким проводником между мирами, который охраняет и оберегает Королину во всём её путешествии».

Премьерные показы спектакля в Доме Культуры Железнодорожников состояться 15 и 16 мая. Вход свободный, однако предварительно нужно записаться через группу тетра в соцсети ВКонтакте»: https://vk.com/teatrdomino51