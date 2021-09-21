Коренной народ Севера борется за сохранение саамского языка

Международная научно-практическая конференция, посвященная этой проблеме, стартовала в Мурманском арктическом государственном университете.

Язык саамов Кольского полуострова считается вымирающим и связано это со многими факторами, например, отречением от традиций, отсутствием правильной образовательной среды, постепенным исчезновением последних носителей. И это лишь малая часть трудностей, с которыми приходится сталкиваться малочисленному народу Севера. Международная научно-практическая конференция «Сохранение саамского языка в современных условиях» призвана выработать методики, которые позволят не только сохранить саамский язык, но и развивать его в дальнейшем.

Виктория Бакула, заведующая кафедрой филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета: «Проблема очень серьёзная. Язык относится к исчезающим. Мало того, что сам народ коренной, малочисленный – их менее 2 тысяч, так и языком владеют далеко не все, поэтому это очень острая проблема. В основном им владеют люди старшего поколения, мы должны успеть что-то сделать, чтобы его сохранить».

Сохранить его необходимо, но в каком виде? Уже много лет саамы не могут решить, как правильно писать на своем языке. Концепция алфавита неоднократно менялась и к общему мнению прийти до сих пор не удалось. На сегодняшний день саамский язык не обладает официально закреплённым алфавитом, также нет современных программам преподавания и системы подготовки учителей.

Елена Рочева, президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»: «Мы хотим, чтобы у нас был утверждён алфавит саамского языка. Единая графическая основа была, на которой мы будем писать, на которой мы будем издавать саамскую литературу, в том числе учебные пособия для преподавания на базе школы. Конечно, разработать концепцию, по которой мы будем действовать».

Искать пути решения этой проблемы на международной конференции, которая в эти дни проходит в Мурманске, будут эксперты из республик Коми, Якутия, Мордовия, Москвы и Санкт-Петербурга, а также стран Скандинавии.