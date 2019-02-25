Коренные народы повышают свою правовую грамотность

На протяжении двух дней в Мурманске будет проходить правовой семинар Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На его полях специалисты обсудят сегодняшнюю ситуацию и возможные перспективы в сфере поддержки малочисленных народностей.

Коренной народ - это не только яркие костюмы. Сюда входит комплекс традиций, обрядов и целый образ жизни, свойственный для той территории, где они проживают. Для того, чтобы сохранить всё то, что мы имеем сегодня, нужны реальные действия. Именно для этого и была создана ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня её представители встретились в Мурманске для того, чтобы решить самые острые вопросы, связанные с правовыми аспектами жизни этносов.

«Когда графа «национальность» в российском паспорте исчезла, то для коренных народов это обернулось тем, что достаточно большой блок государственных гарантий, который был накоплен ещё в СССР, был утерян, - отмечает Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. - Сегодня многие министерства и ведомства по своей линии не могут определить вопросы в области рыбодобычи, оленьих пастбищ».

Среди тем, обсуждаемых на семинаре, была затронута и пенсионная реформа, в рамках которой для малочисленных коренных народов предусмотрены специальные льготы, но для того, чтобы их получить, нужно выработать максимально эффективный механизм, который впоследствии поможет облегчить весь процесс. Что же касается местной народности Кольского побережья – саамов, то для них, в первую очередь, важно сохранить свой язык. Факт того, что сегодняшний семинар проходил в столице Заполярья, является несомненным плюсом в решении этой проблемы. «Мы очень рады, что семинар проходит на нашей площадке - в Мурманской области. Для нас это очень важно, - говорит Елена Гой, президент Мурманской областной общественной организации «Ассоциация кольских саамов». - Думаю, что много вопросов мы поднимем сегодня и завтра, много чего вынесем на повестку дня для решения на федеральном уровне Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, решим, тем более, что этот год объявлен Годом родных языков. Так что это очень хорошо, что семинар приехал к нам в Мурманск».

На семинаре со своими докладами выступили гости из других субъектов федерации, они поделились своим опытом.

Как отмечают участники встречи, проведение таких мероприятий позволит народностям не только обсудить перспективы, но и уже сегодня оценить реальные результаты обеспечения своих прав и интересов.