Корейский Культурный центр провёл в Мурманске бесплатный мастер-класс по приготовлению традиционного блюда
Самое важное в таких встречах – это возможность познакомиться с национальными особенностями другого народа.
Пак Чжун Гон, директор Культурного центра посольства Республики Корея в России: «Через культуру мы можем сблизится. Наши русские друзья любят нашу культуру, а мы любим и уважаем вашу… Особенно в Корее многие любят русскую литературу, с детства читаем Достоевского, Пушкина, Чехова».
Каждый желающий во время мастер-класса смог приготовить кимпаб. Роллы из риса с разнообразными начинками, завернутые в листы сушёных морских водорослей.
Ксения Зубкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Корейское блюдо кимпаб называется так, потому что по-корейски лист морской капусты звучит как «ким», а рис звучит как «паб». Начинка режется полосками и может состоять из овощей, квашеной капусты, ветчины, морепродуктов или рыбы. Получается очень вкусно».
Мария Харченко, участник мастер-класса: «Кимпаб я пробовала в моей поездке в Корею. Очень понравилось блюдо - оно домашнее, готовит каждый кореец. Мне захотелось попробовать у себя дома сделать его».
Юстина Хайрулина, участник мастер-класса: «Новые вкусы для себя открываешь, когда знакомишься с кухней другого народа. Очень вдохновляет».
Осенью Корейский культурный центр планирует организовать для мурманских фанатов восточной музыки танцевальный фестиваль «Кей поп».