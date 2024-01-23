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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.24 19:30

Корни предков: Илья Сусленков создаёт уникальные изделия с духом моря, Териберки

Пожалуй, многие из нас мечтают превратить хобби в прибыльный бизнес. Делать то, что нравится и зарабатывать на этом деньги, кажется отличной идей, но воплотить её в реальность поучается далеко не у всех. Наш герой прошёл длинный путь, чтобы найти себя.

Профессия столяр одна из древнейших и всегда считалась очень востребованной. Несмотря на свою многолетнюю историю, актуальности она не теряет и сейчас. Люди всё также любят изделия уникальные и из натуральных материалов.  Это вовремя понял Илья Сусленков и начал творить своими руками.

Илья Сусленков, столяр, владелец частной мастерской: «Я своего прадеда не застал, он рано умер. Оказывается, он у меня на Руси в костромском селе Боговарово был столяром. Я приехал к бабушке, говорю, что я начал заниматься столярным делом, а она говорит, что ты как прадед свой. Это ещё больше подыграло чувств, что это непросто дело, которое бац, и я начал делать, это мое фамильное дело, которое я буду продолжать развивать».

Илья ещё в детстве проявлял себя на уроках труда, делал подделки, но развивать талант не стал. Лишь спустя много лет, уже работая машинистом электровоза, он вспомнил то начинание и добился успеха.

Илья Сусленков, столяр, владелец частной мастерской: «Когда купил квартиру, надо было полочки сделать, ящички. Это начало набирать колоссальные обороты, что-то раз сделал, два, потом начали друзья обращаться. На тот момент у меня не было возможности делать выходы на эпоксидную смолу. Потом я нашёл партнёра своего - Юлию Кошкину. С ней мы конкретно начали создавать мурманские изделия с духом моря, Териберки. Песок Териберки пошёл в дело, стали развивать наш Кольский край».

Северянин продолжает трудиться на железной дороге, но в дополнение у него своя двухэтажная мастерская, где с помощью уже профессиональных инструментов он создаёт масштабные и самобытные предметы быта на заказ, а также участвует в городских выставках и ярмарках. Работает в партнёрстве, что позволяет осуществлять даже самые необычные идеи заказчиков.

- Например, столы размеров метр восемьдесят на метр из эпоксидной смолы. Это самый большой проект, который мы делаем.

Добиться определённого результат в бизнесе ему помогли свой напор и мастерство, а вот поставить дело на рельсы и развиваться также помогают меры поддержки, действующие в нашем регионе.

Илья Сусленков, столяр, владелец частной мастерской: «Есть очень хорошее место - это Кластерный центр по развитию Мурманской области. Мы туда пришли, зарегистрировались, получи две услуги. Мы создали сайт с помощью кластера, а также у нас был таргетированная реклама в соцсети «ВКонтакте». Создавать уникальный и качественный продукт для тех, кто ценит оригинальность, такого посыла придерживается наш Илья. И стоит отметить, что у него это отлично получается.

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