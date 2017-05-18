День за днём с «Арктик-ТВ»18.05.17 19:30
Коробочка с медалями времён войны заинтересовала таможенников
На российско-финляндской границе задержали двух россиянок, в багаже которых находились предметы, принадлежащие военнослужащим немецкой армии времен Великой Отечественной войны.
Как утверждают задержанные, о содержимом коробок они не знали. Женщины поясняют, что их попросили знакомые перевезти ручную кладь через границу и передать по назначению на территории Мурманской области, но о содержимом коробки приятели не рассказали.
По данному факту назначена экспертиза с целью идентификации предметов, по результатам которой будет принято решение в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
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