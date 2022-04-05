«Король лыж» Александр Большунов примет участие в лыжном супермарафоне в Мончегорске

10 апреля в Мончегорск приедет 3-кратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, 2-кратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски, «Король лыж» Александр Большунов!

В этом году лыжный супермарафон в Мончегорске пройдёт уже в 14-й раз. Проведение лыжных гонок на большие дистанции в Кольском Заполярье - традиция длиной в несколько десятилетий. Впервые гонка на 70 км состоялась в 1961 году в Кировске. Мончегорск в то время дважды принимал соревнования на призы «Советского спорта». А в 2008 году сверхмарафон уже прочно прописался в городе металлургов.

Тогда, благодаря Кольской ГМК и компании «Норникель», лыжную трассу привели в соответствие международным стандартам. Она отлично подходит как для тренировочного процесса, так и для соревнований высокого уровня.

На оперативном совещании у губернатора глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков пригласил всех желающих приехать в город и принять участие в ультрамарафоне.

Старт состоится 10 апреля в 10 утра на лыжном стадионе в Мончегорске.