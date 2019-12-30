«Короли оперетты» приехали в Мурманск со своим «оливье»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова сегодня московские артисты выступают с шоу «Короли оперетты».

Новогоднее шоу гостям и жителям Мурманска подготовили ведущие солисты театра Московской оперетты и солистки балета «Граэль». Представление полное динамики включает в себя самые известные арии лёгкого жанра, а также эстрадные композиции и, конечно же, хиты мюзиклов.

Совместное выступление трио на одной сцене – большая удача, потому что каждый из артистов ведёт самостоятельную насыщенную творческую жизнь.

Максим Катырев, ведущий солист Московского театра оперетты: «Это будет новогодний калейдоскоп, «винегрет», если угодно, «оливье», песни из кинофильмов. У нас новогоднее настроение. И наша программа рассчитана на широкий круг зрителя».