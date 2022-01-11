«Короли рекламного места», или Монополистам бой!

С декабря 2021 года полномочия в сфере наружной рекламы в Мурманской области перешли на уровень регионального правительства. В Мурманске эти перемены понравятся не всем. Ведь до сих пор правила игры были выгодны конкретным людям - монополистам по наружной рекламе. Теперь же, скорее всего, с безраздельной властью на рынке им придётся попрощаться.

Игорь Морарь - крупный предприниматель. Его интерес в том числе и в рекламном бизнесе на территории Мурманска. С Морарём связывают две компании, которые сегодня занимают лидирующие места в распространении наружной рекламы. Это «Пропаганда колокол», которой принадлежат почти все билборды вдоль мурманских дорог. И «Мурманское рекламное бюро» - монополист в сфере размещения баннеров на фасадах жилых домов в городе.

Галина Багаринова, жительница дома проспект Ленина, 46, ТСН «Проспект»: «Реклама давно висела. Ещё до того, как было создано ТСН. Мы не знали, куда деньги поступают, кто дал разрешение пользоваться нашим общедомовым имуществом».

В бизнесе, как и на войне, все средства хороши. Видимо, так считают представители этих компаний. А потому в ход идёт всё, утверждают люди, столкнувшиеся с деятельностью фирм. Даже административный ресурс.

Елена Жоголева, председатель ТСН «Проспект»: «Жители возмущены тем, что горсовет, те депутаты, которых мы выбирали, или не выбирали, но которые, тем не менее, вошли в состав горсовета города Мурманска, принимают решения не в пользу жителей, а в пользу определённого круга лиц».

А может ли быть по-другому, если рекламный рынок регулируется муниципалитетом, а главный игрок на рынке по «совместительству» ещё и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска?

Алексей Зажигин, рекламный брокер: «Я с 18 лет в этом деле, являюсь брокером наружной рекламы в городе. Если у меня одно место, а у других игроков все остальные 99% рынка и у них административный ресурс. Я даже по закону не имею права работать сейчас. О какой конкуренции может идти речь?».

Теперь полномочия по регулированию наружной рекламы передают на региональный уровень. Впереди - перемены. Подробнее о ситуации мы расскажем и покажем в нашем специальном репортаже. Смотрите специальный репортаж «Короли рекламного места» на телеканале «Арктик-ТВ» в ближайшие дни.