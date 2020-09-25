Коронавирус – борьба с переменным успехом

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 76 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+51), Североморске (+9) и Ковдорском районе (+7). Смертей от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

В регионе продолжается вакцинация от сезонного гриппа, сделать прививку можно в поликлинике по месту прописки или в мобильных пунктах, расположенных рядом с крупными торговыми центрами.

Накануне началась вакцинация и от COVID-19, первыми препарат получили мурманские медики, работающие с коронавирусными больными.