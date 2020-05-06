Коронавирус буйствует в Белокаменке

В Мурманской области выявлено 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Все новые инфицированные – это рабочие со стройки в Белокаменке.

Общее число заболевших в нашем регионе составляет 2237. Областной штаб по борьбе с распространением CoViD-19 отмечает, что 161 пациент уже выздоровел и выписан из больницы, из них 156 человек выздоровели в Белокменке.

Ранее эпидемиологи сообщали, что примерно у 90% инфицированных болезнь протекает в лёгкой форме.