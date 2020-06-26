Коронавирус и грипп - два сапога пара

Главный внештатный детский специалист, онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что вакцина против COVID-19 не станет панацеей от вируса. Об этом пишет ТАСС.

В пример он привёл вирус гриппа. Несмотря на массовую вакцинацию, ежегодно от него погибает около 600 тысяч человек. По мнению специалиста, ситуация с коронавирусом развернется так же.

Румянцев подчеркнул, что сейчас над созданием вакцины от Covid-19 работают порядка 20 исследовательских коллективов России, в том числе Министерство обороны, которое недавно приступило к тестированию препарата на первых добровольцах.