Коронавирус и снег – болевые точки жителей Заполярья

Коронавирус остается главной темой, волнующей жителей Заполярья, но не единственной. Снежное месиво во дворах и на дорогах области мешают как автолюбителям, так и пешеходам. О том, как с проблемой справляются специалисты, говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Новая рабочая неделя в правительстве Мурманской области началась с кадровых перестановок. На оперативном совещании Андрей Чибис представил нового министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства. Им стал Сергей Абаринов, который приехал к нам в регион из столицы. Но, как говорится, если где-то прибыло, значит должно и убыть. Пост заместителя губернатора покинул Дмитрий Филиппов, решивший вернуться в бизнес.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я благодарю Дмитрия Дмитриевича за совместную работу, плотную, напряженную и желаю успехов на поприще уже не гражданской службы, а частного бизнеса. Надеюсь, что Дмитрий Дмитриевич продолжит приносить пользу Мурманской области».

Возможно, что Дмитрию Дмитриевичу, как бывшему руководителю сети «Евророс», удастся поспособствовать улучшению положения с продовольственными магазинами в регионе. Сейчас на них поступает много жалоб, сообщил губернатор. Но проблемы с продуктами могут быть не только из-за магазинов. Например, жителям ЗАТО Островной до недавнего времени их доставлял теплоход «Клавдия Еланская», но с 13 января судно было в ремонте, а в настоящее время из-за тяжёлой ледовой обстановки не может выйти в море.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Караван должен выйти сегодня ближе к полудню. В данный момент ледокол «Диксон», который ведёт караван из Мурманска, находится в 60 милях от порта Мурманска, мы ситуацию мониторим».

Ситуация с магазинами региона – не единственное, что волнует северян. Судя по обращениям на портале «Наш Север», в топе проблем находится некачественная уборка дворов и дорог, увеличилось и количество протечек кровель. Всё это связано с активным таянием снега, который необходимо срочно вывозить на специальные свалки.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы на придомовых территориях сейчас в рамках работы муниципального штаба ведём учёт накопленных снежных масс. У нас в каждом из округов в начале нашей работы было в пределах 280-320 снежных куч во дворах, сейчас осталось примерно 20%, уборка продолжается».

И всё же уборка снега не так сильно беспокоит северян, как тема коронавируса, которая занимает первое место среди обращений на портале «Наш Север». Но, по словам министра здравоохранения Мурманской области, беспокоиться жителям Заполярья не стоит. Эпидситуация в регионе стабильная, кроме того, Мурманская область – одна из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Поддерживаем по-прежнему неснижаемый запас лекарств для стационара и для амбулаторного этапа, средств индивидуальной защиты, антисептиков, дезинфектантов. В области проведено более 875 тысяч ПЦР-исследований, работаем по санправилам, с помощью смс-информирования результаты теста получили уже более 155 тысяч человек».

Разумеется, на всё это нужны средства, которые выделяются из областного бюджета. Как и на улучшение учебных заведений. 60 грантов на обновление пространств могут получить школы региона. Это значит, что в скором времени спортзалы, столовые и классы могут измениться так, как захотят сами ученики, их мнение будет обязательно учитываться при разработке проектов.