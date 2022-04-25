23 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (13), Кандалакшском районе (2) и Мончегорске (2).

Коронавирус может стать сезонной инфекцией либо обрести хозяина в природе. Такое мнение высказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Куда денется вирус, как закончится пандемия? Два варианта: первый - он станет сезонной инфекцией, как грипп, переходя из одного полушария в другое (из южного в северное, и наоборот - при смене времён года), второй - он найдёт нового хозяина в природе и станет ещё одной новой природно-очаговой инфекцией. Собственно, такие заболевания, как Эбола, чума, существуют на хозяевах или в природных резервуарах», - сказал он.

По мнению Жемчугова, возникновение резервуаров коронавируса в животном мире не опасно для человека и в целом остаётся нормальным процессом. Тем не менее, по мере снижения популяционного иммунитета человечества люди опять смогут болеть ковидом, «получая вирус от хозяина-животного из природы», заключил Жемчугов.