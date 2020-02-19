Коронавирус наносит удар по туриндустрии России

Ассоциация туристических операторов России сообщила, что из-за ограничений на въезд китайцев в Россию отечественный турбизнес за февраль и март не досчитается почти 3 миллиарда рублей.

Средняя стоимость тура для туристов из КНР – 500 долларов США. Только в феврале российские туроператоры не досчитались почти 1,5 миллиарда рублей. Скорее всего, аналогичную сумму туриндустрия не получит и в марте.

Аналитики считают, что восстановление китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет ожидать в конце апреля-начала мая. То есть, скорее всего, в апреле китайских туристов в России по-прежнему не будет, а туроператорам придётся искать возможность заполнить пустующие ёмкости другими интуристами.

Сейчас участники рынка говорят о возможности компенсировать в низкий сезон до 50-60% китайского турпотока за счёт граждан стран Ближнего Востока и Европы, но за счёт снижения цен на турпродукт.

При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма в этом случае могут составить 31,2 млрд рублей от не полученных доходов за май-сентябрь.