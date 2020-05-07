Коронавирус не сдаётся

В Мурманской области на момент подготовки выпуска новостей выявлено 35 новых случаев заболевания CoViD-19, что не придаёт оптимизма. И уж никак не способствует послаблению режима.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2272. Как и прежде, большинство заболевших - это работники стройки в Белокаменке.

За прошедшие сутки 186 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.