Коронавирус подарил нам дополнительно три оплачиваемых выходных дня

В середине мая страна может начать плавно выходить из режима самоизоляции. Об этом на совещании с главами регионов сегодня заявил Владимир Путин.

Президент сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионах сильно разнится. По этой причине быстрой и резкой отмены режима ограничений можно не ждать. Тем не менее, уже к 5 мая должны быть подготовлены рекомендации шагов по переходу регионов от самоизоляции к нормальной повседневной работе. Начаться переход может уже 12 числа.

Однако зависеть он будет от динамики показателей по распространению коронавируса. Такая дата выбрана президентом не случайно. В мае нас ждут продолжительные выходные. Рабочими в первой половине месяца должны были стать 6, 7 и 8 мая, однако, согласно указу президента, они также будут объявлены выходными с сохранением заработной платы.

Впрочем, это не значит, что нужно открывать шашлычный сезон. Президент отметил, что в эти дни ограничительные мероприятия продолжатся. Закончатся выходные 12 мая. К этому времени уже будет ясно, продолжится ли самоизоляция в Мурманской области. Также президент сообщил, что будут разработаны дополнительные меры поддержки экономики и граждан.