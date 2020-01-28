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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.20 19:30

Коронавирус попутал - эксперты прогнозируют резкое сокращение китайских туристов в Мурманской области

Пока гостей из поднебесной на улицах можно встретить довольно часто. Но в феврале ситуация может кардинально измениться. Чем исчезновение китайского туриста грозит Мурманской области - в нашем следующем материале.

Весь мир наблюдает за развитием ситуации с распространением нового коронавируса в Китае. С каждым днём болезнь поражает всё больше и больше людей. И пусть процент смертей от недуга, по словам специалистов, пока сопоставим со смертностью от обычной пневмонии, постоянное упоминание эпидемии в СМИ вызывает у жителей России как минимум настороженность. Не исключение и Мурманская область, куда в последние годы приезжают отдыхать туристы из поднебесной.

Владимир Онацкий, президент ассоциации профессиональных экскурсоводов Мурманской области «Арктические гиды»: «Проблемы возникают от невежества. Люди, которые не понимают чего боятся, поднимают панику, истерику, всякие слухи распускают. Сейчас социальные сети, достаточно одной фразы неправильно понятой, и всё, полетело. У нас уже кот умер в Оленегорске, у нас уже вся инфекционная больница забита китайцами. Мы всё это на всякий случай проверяем, естественно, всё это полная чушь, никакого отношения к реальности не имеет».

Пока в региональных группах в соцсетях нарастает паника, бизнес подсчитывает потери. Правительство Китая временно приостановило вылеты туристических групп из страны. Сокращение потока отдыхающих ударит по отелям и туристическим компаниям. Так, например, отель «Полярные Зори» уже подсчитывает убытки. Сразу несколько групп из Китая отменили своё посещение Кольского Заполярья в феврале.

Андрей Милохин, заместитель генерального директора гостиницы «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori»: «Минимальная прикидка, которую мы сейчас можем сказать, на февраль месяц - это минимум полтора миллиона рублей. Минимум. Возможно, будет больше. Потому что некоторые продолжают ещё принимать решения и сейчас думают, отменять группы на конец февраля или не отменять».

При этом туристы, которые планировали посещение Мурманска на январь, продолжают приезжать в отель. И замечательно уживаются с другими постояльцами.

Андрей Милохин, заместитель генерального директора гостиницы «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori»: «Визуально мы не видим никаких признаков, чтобы кто-то шарахался от китайских групп. Чтобы кто-то там шарахался, со страшным лицом бежал в стороны от китайских групп. Пока всё нормально, на завтраки они ходят. Люди, которые живут у нас в гостинице, видят, что мы, по крайней мере, делаем всё возможное, чтобы минимизировать риски, после того, как начался этот процесс неприятный, мы сразу ввели дополнительные меры безопасности гигиенической. У нас каждые два часа проходит сотрудница, которая протирает все поверхности, которые люди касаются руками, в лифте, поручни, ручки дверей. Плюс, мы дополнительно частоту уборок увеличили».

Не замечают какой-то особой настороженности по отношению к себе и сами туристы. Джианг Джун в Мурманске уже три дня, приехал к нам из Шанхая. Никаких проблем с местным населением у него не возникает.

 Джианг Джун, турист из Китая: « Я думаю, люди в Мурманске дружелюбные. Мне они нравятся».

Специалисты уверены, что населению области беспокоиться пока не о чем. Самая большая опасность от эпидемии китайского коронавируса  грозит, скорее всего, небольшим туроператорам Заполярья, ориентированным на клиентов из Азии. Если добровольный карантин поднебесной продлится хотя бы полгода, часть таких компаний до возвращения потока гостей из Китая рискует попросту не дожить, то есть, они банально обанкротятся, потеряв источник дохода.

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