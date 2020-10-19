Коронавирус продолжает держать всех в напряжении

Кажется, что лёгкие морозы, установившиеся в регионе, только подстёгивают коронавирус. Меньше больных не становится. Но и сильного роста числа инфицированных специалисты оперативного регионального штаба не отмечают.

Согласно статистики, в Мурманской области за сутки выявлен 171 случай заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+73), Североморске (+27) и Мончегорске (+23).

Всего же с момента начала тестирования в нашем регионе зафиксировано более 17,5 тысячи инфицированных.

Неумолимо растёт и число погибших. За выходные дни в регионе 7 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом. В основном это люди пожилые. Поэтому глава региона с 16 по 29 октября вернул для людей старше 65 лет режим самоизоляции. Те, кто не переведён на дистанционную форму работы и не находится в отпуске, имеют право оформить больничный.