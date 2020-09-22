Коронавирус продолжает ограничивать нашу свободу

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 72 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего зараженных - в Мурманске (+56), Североморске (+5) и Кольском районе (+4). За сутки два человека умерли от осложнений вызванных инфекцией.

Стоит отметить, что темпы распространения COVID-19 не снижаются, но и резких скачков, больших очагов заболевания нет.

По-прежнему сохраняется ряд ограничительных мер, прежде всего, они касаются общественных мест - необходимость носить защитные маски никто не отменял, как и социальную дистанцию, но далеко не все соблюдают эти элементарные правила безопасности.