Коронавирус продолжает убивать северян

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 68 новых случаев в заболевания CoViD-19. В том числе короновирусом заболел один из работников стройки в Белокаменке.

Больше всего случаев заражения в Мурманске +46, Печенгском районе +11 и Североморске +6.

Два человека умерли от осложнений вызванных инфекцией. Обычно это люди, имеющие хронические заболевания. По статистике около 9% пациентов переносят коронавирус тяжело и нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ.