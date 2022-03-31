Коронавирус продолжит эволюционировать - ВОЗ

40 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (16), Мончегорске (6) и Кандалакшском районе (5).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения назвал наиболее вероятным сценарием развития пандемии более лёгкое течение заболевания на фоне усиления иммунитета у населения. Во время брифинга в Женеве он сообщил, что коронавирус продолжит эволюционировать. Однако, по его словам, тяжесть болезни, которую он вызывает, со временем снизится, поскольку вырастет иммунитет вследствие вакцинации и инфицирования.

Ранее глава ВОЗ не исключил, что COVID-19 будет последней пандемией в истории человечества. При этом он напомнил, что коронавирус унёс жизни более 6 млн человек, сообщает «Российская газета».