Коронавирус проник в Европу

В социальных сетях вирус иммунодефицита человека часто сравнивают с эпидемией коронавируса. Такое противопоставление конечно лишено всякой логики, ведь и способ распространения, и воздействие на людей эти болезни оказывают разное.

Коронавирус, с точки зрения обывателя, конечно «сильнее» обычного гриппа или ОРВИ, но излечим. К слову, в Китае, откуда и пошло распространение заболевания, уже придумали вакцину против напасти. Впрочем, пока не понятна степень её эффективности, так как среди уже выздоровевших пациентов регистрируют повторные случае заражения. Эксперты не спешат бить тревогу и отмечают, что такое бывает.

У жителей Мурманска нет поводов для беспокойства - китайцем въезд в Россию запрещён, а случаев заражения в нашей области выявлено не было. Если вы не собираетесь в Италию, Южную Корею или Иран, странах в которых зафиксировано немало случаев заражения, то можно быть спокойным за своё здоровье.