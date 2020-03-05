Коронавирус шагает по планете

А вот нашим соседям из Финляндии повезло меньше. В стране Суоми зарегистрированы пять новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - женщина, трое мужчин и ребёнок.

Три случая зафиксированы в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, один – в Тампере на юге страны и ещё один – в Лахти, в южной части озера Весиярви.

У зараженных болезнь протекает в лёгкой форме. Они помещены под домашний карантин. Всего в Финляндии зафиксированы 12 случаев заболевания вирусом.

Что же касается других наших заграничных соседей, то в Норвегии число инфицированных коронавирусом превысило 50 человек.

Новый заражённый был выявлен и на территории России. Заболевшим оказался гражданин Италии.