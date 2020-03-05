День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.20 19:30
Коронавирус шагает по планете
А вот нашим соседям из Финляндии повезло меньше. В стране Суоми зарегистрированы пять новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - женщина, трое мужчин и ребёнок.
Три случая зафиксированы в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, один – в Тампере на юге страны и ещё один – в Лахти, в южной части озера Весиярви.
У зараженных болезнь протекает в лёгкой форме. Они помещены под домашний карантин. Всего в Финляндии зафиксированы 12 случаев заболевания вирусом.
Что же касается других наших заграничных соседей, то в Норвегии число инфицированных коронавирусом превысило 50 человек.
Новый заражённый был выявлен и на территории России. Заболевшим оказался гражданин Италии.
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Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
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