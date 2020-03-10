Коронавирус сорвал проведение массовой международной лыжной гонки

XXII по счёту массовая лыжная гонка стран Баренц-региона в этом году будет отменена. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Такое решение принято, чтобы исключить риски заражения коронавирусом. Гонка была запланирована на 14 марта. Традиционно место её проведения - приграничный посёлок Раякоски. Туда съезжаются участники соревнований из России, Норвегии и Финляндии.

Напомним, в Мурманской области уже введены дополнительные меры профилактики и защиты от гриппа и ОРВИ. В медучреждениях обеспечена круглосуточная готовность инфекционных отделений для госпитализации при подозрении на коронавирус, организован обсерватор для наблюдения северян, вернувшихся из неблагоприятных территорий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Думаю, что наши соседи нас поймут. Это первое. Второе, всех-всех прошу воздержаться от поездок к нашим соседям. Это касается наших коллег по государственной службе, муниципальных служащих. Советующий призыв и рекомендация адресована также всем нашим жителям».