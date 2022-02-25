Коронавирус способен нанести вред всем внутренним органам и системам человека

677 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (401), Оленегорске (59) и Мончегорске (52).

Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Московской области Елена Белякова сообщила, что коронавирус способен нанести вред всем внутренним органам и системам, поэтому постковидный синдром год назад был внесён в международную классификацию болезней.

По словам Беляковой, потеря обоняния — один из первых признаков заболевания. В то же время такой симптом может формироваться и после болезни, а также достаточно длительно сохраняться — до года.