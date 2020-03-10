Коронавирус у жительницы Североморска не подтвердился

С подозрением на коронавирус была госпитализирована жительница Североморска. Почувствовав недомогание после возвращения из Вьетнама, она обратилась к врачам.

В результате лабораторных исследований пациентке поставили диагноз - острое респираторное вирусное заболевание. До полного выздоровления она останется под наблюдением врачей.

Сейчас в Мурманской области есть все необходимое для выявления Ковид - 2019. Из регионального бюджета на закупку необходимого оборудования и препаратов выделили 19 миллионов рублей.