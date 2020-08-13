С 19 августа в Мурманской области возможен очередной этап снятия ограничений из-за коронавирусаВ Мурманской области медики следят за здоровьем пациентов через мобильный мониторинг
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.20 19:30

Коронавирус ведёт свой страшный счёт

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области было зарегистрировано  67 новых случаев заболевания CoViD-19. Традиционно больше всего инфицированных  в Мурманске + 39, Кандалакшском районе +10 и Североморске +7.

Это один из самых низких приростов инфицированных за последние недели. Стоит отметить, что от коронавируса тем не менее скончались ещё три человека.

Напомним, единый номер «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции 8-800-222-51-00.

С 24 августа дополнительный номер 39-99-99, вновь станет «телефоном доверия» Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Решение обусловлено снижением числа обращений. Кроме того, с середины июля в Заполярье открыт вспомогательный канал коммуникации по вопросам оказания медпомощи в период коронавируса – Whatsapp приемная.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Налегаем на картофель, яблоки и репчатый лук – они подешевели-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,1 рубля, доллар вырос на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)В энергосистеме Мурманской области запланировано проведение натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)С 1 января 2021 года все частные медицинские организации, участвующие в реализации программы ОМС, будут проводить вакцинацию бесплатно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 147 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика