Коронавирус ведёт свой страшный счёт

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области было зарегистрировано 67 новых случаев заболевания CoViD-19. Традиционно больше всего инфицированных в Мурманске + 39, Кандалакшском районе +10 и Североморске +7.

Это один из самых низких приростов инфицированных за последние недели. Стоит отметить, что от коронавируса тем не менее скончались ещё три человека.

Напомним, единый номер «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции 8-800-222-51-00.

С 24 августа дополнительный номер 39-99-99, вновь станет «телефоном доверия» Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Решение обусловлено снижением числа обращений. Кроме того, с середины июля в Заполярье открыт вспомогательный канал коммуникации по вопросам оказания медпомощи в период коронавируса – Whatsapp приемная.