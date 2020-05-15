Коронавирус внёс коррективы в ход призывной кампании

В этом году пандемия внесла свои коррективы и в работу призывных комиссий. Например, сместила сроки начала кампании. И теперь на пункт вызывается меньшее количество молодых людей, чтобы избежать скопления народа.

Призывник из города воинской славы Никита Сазонов доволен предварительным распределением призывной комиссии. Он должен попасть в ряды национальной гвардии.

Порадовало юношу то, что прямо на месте он смог пройти тестирование на коронавирус. Повторный анализ призывник пройдёт уже в сборном пункте Мурманской области. Это одно из новшеств весеннего призыва 2020 года.

Василий Петрович, председатель призывной комиссии ЗАТО Александровск: «Этот весенний призыв немножко сдвинулся из-за ситуации в стране и мире. Должны были начать 1 апреля, а начали 12 мая. Но это не должно повлиять на количество призывников, которые мы обязаны поставить в вооруженные силы для службы в войсках».

Призывной пункт также оборудован согласно последним эпидемиологическим требованиям: посты с санитарной обработкой рук, почасовой дезинфекцией помещений, выдачей медицинских масок и бахил, разграничением пространства для соблюдения дистанции.

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск: «На пункте имеется изолятор на случай, если призывник будет чувствовать себя плохо. Термометрия проводится всем призывникам, членам комиссии и медработникам».

Набор будущих воинов по-прежнему осуществляется по двум направлениям: на срочную службу и службу по контракту. Общее задание, то есть число направленных в войска, для большого ЗАТО должно составлять порядка 50 человек.

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск: «Вопросы призыва немного наслаиваются на вопрос поступления кандидатов в высшие учебные заведения и на службу по контракту. Будем решать централизованно эти вопросы, пытаться разграничить эти потоки, чтобы они не пересекались с призывными ресурсами».

Завершиться кампания должна к 15 июля. А первая отправка будущих солдат планируется уже 20 мая.

По прибытию на службу молодые люди пройдут двухнедельную самоизоляцию. Отправятся юноши в армию, увы, без традиционных культурных программ. День призывника в этом году не состоится.