Коронавирус, за чей счёт отпуск?

Ещё один животрепещущий вопрос, которым задаются люди, насколько законны попытки некоторых работодателей отправить сотрудников в отпуск без содержания.

По словам председателя Мурманского облсовпрофа Александра Первухина, работодатель не может самостоятельно отправить сотрудника в отпуск за свой счёт – это противоречит Трудовому кодексу

Александр Первухин: «Если работодатель заставляет, или принуждает его уйти в неоплачиваемый отпуск, то наёмный работник может это заявление не писать и работодатель по закону ничего сделать не сможет. Единственный его шаг, предупредить работника за два месяца о его увольнении по сокращению штата. Ещё один выход из ситуации - отправка людей на 2/3 заработка. Но если короновирус – это форс мажор, то здесь уже считать надо не от заработка, а тарифной ставки или оклада».

Сейчас, по словам профсоюзного лидера, из-за отмены массовых мероприятий – концертов и спектаклей самая напряженная обстановка сложилась в учреждениях культуры. В зоне риска спорт, туризм и предприятия специализирующиеся на доставке и реализации импортных товаров.