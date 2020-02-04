Коронавируса в Мурманской области нет

Но к вспышке эпидемии все экстренные службы готовы. Об этом сообщил министр здравоохранения на брифинге, прошедшем в правительстве региона.

В соцсетях Мурманской области нарастают панические настроения, связанные со вспышкой коронавируса в Китайской Народной Республике. Пользователи Всемирной паутины выражают опасения, что туристы из Азии, приезжающие в регион, могут привезти с собой и опасный вирус. На страничках в Сети то и дело появляются слухи о переполненных больницах и зараженных китайцах. Как оказалось, по словам министра, беспочвенные.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Сейчас на стационарном лечении находятся четыре человека. Один гражданин России и трое граждан КНР. Один в Оленегорске, у него невмония с положительной чёткой динамикой, с отрицательным результатом на коронавирус. Выписка планируется на послезавтра. Три человека находятся в стационаре Мурманской областной больницы. Один гражданин России, два гражданина КНР. По двум мы ожидаем результата теста на коронавирус из лаборатории под Новосибирском. У одного нашего жителя результат отрицательный, выписка запланирована на завтра».

Одна из этих четверых - девушка из Китая, которую медикам пришлось недавно выносить из ТРЦ «Мурманск-Молл». Ей стало плохо после употребления молока, у девушки оказалась непереносимость лактозы. Симптоматика другая, но на коронавирус на всякий случай её решили проверить.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Она продолжает лечение. Я как раз о ней упомянул. Это один из трёх пациентов, которые находятся в Мурманске. Состояние у неё клинически с положительной динамикой. Те симптомы, которые были, они практически купировались. Мы ждём ответов, о чём сказала Елена Александровна, подтверждения из референс-лаборатории, которая под Новосибирском».

Ни одного подтверждённого случая коронавируса в Мурманской области не обнаружено. Тем не менее, регион к отражению напасти готов. В аптеках, по заверению участников брифинга, пополнены запасы медицинских масок, в больницах готовы помещения для изоляции пациентов с подозрительными симптомами.

Лена Лукичева, руководитель управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «На сегодняшний день мы дополнительно вводим на предприятиях торговли, общественного питания требование по обязательному ношению масок и усиленному дезинфекционному режиму. Это связано не только с тем, что возможно исключить распространение коронавируса, но и вы все знаете, что это традиционно время подъёма острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа».

В Мурманской области сейчас находятся 354 туриста из Поднебесной. 221 из них – в областном центре. Больных коронавирусом среди них нет.

Жителей региона на всякий случай просят соблюдать элементарные меры профилактики и особое внимание обратить на гигиену: чаще мыть руки, проводить влажную уборку дома 2-3 раза в неделю, больше гулять на свежем воздухе. А в местах массового скопления людей рекомендуется носить медицинскую маску.