День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.21 19:30
«Коронавирус.doc»
Глава региона на своей странице в социальной сети опубликовал новую серию проекта «Коронавирус.doc». Авторы рассказывают историю радиоведущей и спортсменки Сони Баженовой, которая перенесла коронавирус.
«Арктик-ТВ» показывает некоторые фрагменты из данного ролика.
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