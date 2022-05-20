17 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (8), Кандалакшском районе (3) и Апатитах (3).

Коронавирусная инфекция всё больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью, заявила РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она пояснила, что осень — это время, когда происходит сезонный подъём заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС заявила, что иммунитет к ковиду после вакцинации постепенно угасает, поэтому необходимо пройти ревакцинацию спустя шесть месяцев. В России сейчас зарегистрировано 8 вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак», «Конвасэл», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет и назальная вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи.