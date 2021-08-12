«Короткие метры» Юлии Носаревой

Новым гостем программы «Проще говоря» стала Юлия Носарева.

Девушка мечтает об успешной карьере режиссера, поэтому в ближайшем будущем она займётся съёмками очередного фильма про Кольский север.

Что вдохновило Юлию Носареву на создание корокометражки о Кольском севере? Большие цели и амбиции - не ляжет ли работа в «долгий ящик»? Не помещает ли творческая работа семейным отношениям?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете сегодня в 20.00 из нового выпуска программы «Проще говоря». Смотрите его в эфире телеканала и на сайте «Арктик-ТВ».