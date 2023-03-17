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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.23 19:30

Короткие зарисовки о тех, кто старается сделать жизнь горожан комфортнее

Сотрудники жилищно-коммунальной сферы в выходные отметят свой профессиональный праздник.

Рабочий день Веры Александровны начинается задолго до того, как из подъезда по своим делам выходят жильцы. Осложняют уборку и заставляют вставать ещё раньше снегопады. Так, вместо 6 утра, метлу и лопату приходится готовить и в пять, и в четыре часа. Но жаловаться некогда: от этого меньше сугробов не станет, уверена дворник. Не теряя оптимизма, Вера Панфилова продолжает трудится, ни много ни мало, 13-й год.

Вера Панфилова, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ООО «Сайда», г. Снежногорск: «Как удаётся справляться? Привычка. Ну, мы же сильнее… мужиков! Не каждый мужчина сможет столько почистить, покидать. Единственный плюс: на свежем воздухе работаем и физическая нагрузка – никого фитнеса не надо!».

Когда пути к подъездам от снежных перемётов очищены, время переходить к лестничным пролётам и площадкам. В соответствии с графиком – от ежедневной до уборки раз в квартал – моют также лифты, почтовые ящики, подоконники и перила, очищают забитые мусоропроводы.

Сражаться со снежными завалами, но уже в гораздо больших масштабах выходят водители спецтехники. Ещё пять лет назад Николай, например, управлял грузовым автотранспортом, но, освоив погрузчик, понял, что это его призвание. В кабине тепло и всё под рукой. Омрачают трудовые будни только автолюбители, «старательно» препятствующие уборке дворовых территорий и очистке парковочных мест.

Николай Калимбет, водитель автопогрузчика ООО «ТрансАвто», г. Полярный: «Не нравится, когда машин во дворе много. Мешают работать. А остальное – всё хорошо».

Особо тяжёлый период для специалистов жилищно-коммунальной службы – обильные снегопады. Зачастую работать приходится круглосуточно, оперативно реагируя на жалобы, отправлять технику в различные уголки города.

Владимир Стояновский, главный инженер ООО «ТрансАвто», г. Полярный: «В данный период на борьбу со снегом и наледью мы можем вывести до десяти единиц техники: самосвалы, грейдеры, погрузчики, шнекоротер. Каждый день в зависимости от объёмов работы (дворы или центральные дороги) вывозим до 30 машин снега».

Зимнее время приносит неприятности и другим сферам ЖКХ. Отопительный сезон для котельных - не просто напряжённый период, здесь должен быть зафиксирован каждый градус, так как показатели строго нормированы.

Анатолий Демченко, электрослесарь КИПиА филиала АО «МЭС», г. Полярный: «Много обязанностей: начиная от гаечного ключа и заканчивая контрольным прибором».

А вот для электрогазосварщика, коим уже лет 10 трудится в рядах АО «МЭС» Алексей, работы хватает круглый год.

Алексей Зотов, электрогазосварщик филиала АО «МЭС», г. Полярный: «Я сам по себе всегда любил варить, в этой профессии и остался. Прихожу с удовольствием, варю всякие разные штуки и вещи».

Здесь, уверен специалист, как и в любой другой жилищно-коммунальной профессии важна командная работа, люди, на которых можно положиться. Так, Дмитрий Матейко, в соответствии с должностью, мог бы выводить цифры и фиксировать данные, сидя за компьютером, однако, облачивший в робу и защитный костюм, вместе со своими подчиненными опускается в канализационные ниши и подвальные помещения. Сантехники в случае отсутствия аварийных ситуаций (порывы и засоры) ежедневно проводят осмотр и обслуживание систем водоснабжения и отведения. 

Дмитрий Матейко, мастер участка по обслуживанию и ремонту систем ВВО ООО «Экотехсервис», г. Гаджиево: «Меняется всё постепенно, но охватить всё и сразу нереально. Если люди хоть немного помогали нам тем, что не препятствовали в обслуживании домов, было бы очень хорошо».

Взгляните на эти лица – всего несколько из десятков тысяч человек, ежедневно улучшающих качество нашей жизни. Сегодня им нужно сказать спасибо!

 

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