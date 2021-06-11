Короткое лето на Севере – жаркий ремонтно-строительный сезон

К активной фазе ремонтов приступают дорожники и подрядчики, выполняющие реконструкции дворов и общественных территорий. В Снежногорске компания «Альп-Стар» начала благоустройство будущего «Снежного» сквера и плановые работы на стадионе «Вьюжный».

На площади имени Валентина Мурко – главной площади города судоремонтников – уже снято асфальтовое покрытие. На его месте, рассказывают строители, будет уложена тротуарная плитка и брусчатка. Основные силы брошены на подготовку к их монтажу. Восстанавливают рабочие и подпорную стену, материалы для этого используются природные: местные скальные породы и добыть просто и впишутся в общий вид как нельзя лучше. Впрочем, тут обошлось без новшеств, стена и ранее была выложена камнями, но теперь вдоль неё планируется разместить широкую скамью. Территория будущего сквера, который получит имя «Снежный», довольно большая: от Дворца культуры «Современник» до детской площадки на улице Октябрьской. Установка новых качелей и горок сразу на двух территориях также лежит на компании «Альп-Стар»

По проекту будет обустроена набережная вокруг озера. Для этого планирует предварительно провести очистку прибрежной зоны от крупного мусора. «Альп-стар» этим летом занялась и реконструкцией городского стадиона «Вьюжный». Территория для спортсменов, обещают строители, качественно преобразиться, во-первых, потому, что песок заменят на специальное покрытие. Во-вторых, уже начался демонтаж старых трибун. Новые сидения для болельщиков на 512 мест будут теперь крытыми, также предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Коснуться изменения и фонарей, осветительное оборудование должно покрывать большую площадь

Сейчас заканчивается планировка поля, снят первый слой ПГС – всё это для установки и укладки беговых дорожек и покрытия стадиона. Закуплены также дополнительные уличные тренажёры, которые продолжат уже существующую спортплощадку для воркаута:

Частично старые постройки (тренерская, душ, комнаты для хранения инвентаря) сохранят, для них также предусмотрен косметический ремонт. Опыт строительства стадионов у компании имеется: специалисты обустраивали столичные комплексы и спортивные стадионы Московской области.