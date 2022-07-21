Короткое лето подгоняет – ход ремонтных работ под пристальным вниманием не только местной власти, но и региональных органов

Сезон дворовых и дорожных ремонтов, благоустройства территорий в ЗАТО Александровск продолжается. Ход работ находится под пристальным вниманием не только местной власти, но и региональных органов. В муниципалитете с рабочим визитом побывала заместитель губернатора Мурманской области, министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Сезон дворовых и дорожных ремонтов, благоустройства территорий в ЗАТО Александровск продолжается. Ход работ находится под пристальным вниманием не только местной власти, но и региональных органов.

В муниципалитете с рабочим визитом побывала заместитель губернатора Мурманской области, министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Выездное рабочее совещание состоялось на объектах. Как показывает практика, это один из самых действенных инструментов при строительстве. Сразу можно отследить ошибки или принять необходимые решения, от которых зависит комфорт граждан. Об этом и говорили с гаджиевцами во дворе, который ремонтируют в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

За летний период в городе подводников помимо прочего планируют обновить и детскую площадку по адресу ул.Советская, 74. Тем временем, на площади имени Матушкина продолжается 2-й этап реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды – Центральная набережная преображается. В этом году предстоит заасфальтировать велосипедные дорожки, а завершающим акцентом станет нанесение изображения Розы ветров на покрытии центральной площади. Такой рисунок будет уникальным и первым в области.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Этот строительный сезон достаточный сложный, поскольку помимо новых объектов ремонта, нам предстоит завершить большие стройки прошлого года. Сейчас мы видим, что подрядные организации стремятся выполнить заявленные объёмы работ».

Следующая остановка уже в Снежногорске. Здесь также продолжаются масштабные преобразования ещё одного проекта-победителя – сквера «Снежный». Рабочие готовят территории под парковку и спортивную площадку, идёт укладка бордюрного камня пешеходных дорожек парка.

В городе судоремонтников обновят и места отдыха для детей и подростков. Например, зону нижней террасы города вокруг арт-объекта «Нерпочка» дополнят спортивными элементами и памп-треком.

В Полярном тоже возобновили реализацию проекта-победителя Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Речь идёт о территории оврага и стадиона по улице Душенова. Уже завершён демонтаж трибун стадиона и проводится подготовка к выносу труб городской системы канализации с территории будущего парка.

Анатолий Сарманов, заместитель директора инжиниринговой компании «Новый город»: «В две смены будем работать, отставания от графика ликвидируем. Сейчас идут демонтажные работы, подготовительные работы по верхней площадке».

За новый строительный сезон в городах большого ЗАТО планируются обновления игровых комплексов, ремонт дворовых территорий, ямочные дорожные ремонты и работы по благоустройству. Всё это на жёстком контроле не только муниципальных, но и региональных ведомств.