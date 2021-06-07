Коровы прогуливались по улицам города металлургов

По словам автора, стадо шагало вдоль улицы Грузовой в 3 часа ночи, нарушая при этом все правила ПДД.

Местные жители ничуть не удивились такой картине и в комментариях под видео в группе «Арктик-ТВ» уточнили, что когда в Заполярье приходит лето, недойную часть стада пастухи ведут на выпас к окраинам города. Там коровы выгуливаются на полях, жуют траву и дышат свежим воздухом.