«Чем привлекает инвесторов Мурманская область?». Ответ на этот вопрос искали на пресс-конференции, приуроченной к 8-летию региональной Корпорации развития. За всё время существования она привлекла в Заполярье инвестиции на сумму более 600 миллиардов рублей.

Корпорация развития Мурманской области работает с 2013 года. За это время в её активе появились десятки различных проектов. Как уже реализованных, так и тех, которые ещё находятся в разработке. На данный момент инвестиционный портфель Заполярья включает в себя 159 проектов, об этом сообщили генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Светлана Панфилова, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «В этом году был запущен проект, который реализовывала Корпорация развития – это рыбоперерабатывающий завод в Умбе, также было заключено концессионное соглашение по модернизации объектов теплоснабжения в Ковдоре. Корпорация развития также сопровождала этот проект, соглашение подписано и находится в стадии реализации. Это краткие итоги, о них можно много говорит».

Корпорация развития Мурманской области исполнилось восемь лет. Сейчас она сопровождает около 70 логистических, инфраструктурных, горнодобывающих проектов, есть проекты в сфере комплексной модернизации системы ЖКХ, туризма, «зелёной» энергетики и рыбной промышленности.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Одним из таких проектов является строительство рыбоперерабатывающего заводу в Умбе, который позволил местным предпринимателям получить доступ к рыболовным участкам и уже порядка 60 тонн рыбы за сезон было переработано. Успешным примером является строительство ледового центра «Метеор» в Мурманске на принципах ГЧП, центр репродукции «Эмбрилайф», который стал победителем в номинации лучший медпроект в сфере ГЧП. Таких проектов очень много».

На данный момент в Заполярье реализуются проекты на 400 млрд рублей. Корпорация охотно берётся как за стратегически важные инициативы, так и за совсем небольшие. Главное, чтобы от бизнеса была польза региону и его жителям, отмечают в организации.