День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.21 19:30
Корпорация развития Мурманской области представила первый выпуск инвестиционного дайджеста
Он включает обзор событий, повлиявших на социально-экономический климат региона в июле 2021 года.
В июле 9 компаний получили статус резидента Арктической зоны, по совокупности их проекты помогут создать почти полтысячи рабочих мест в Мурманске, Никеле, Кировске и других городах региона.
Например, «Кольская ВЭС» получила статус стратегического инвестиционного проекта, а вместе с ним и налоговые преференции.
Планируется, что дайджест Корпорации развития будет публиковаться на инвестиционном портале Мурманской области каждый месяц, он будет включать комментарии первых лиц, экспертов, руководителей компаний, реализующих проекты на территории региона.
Комментарии
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Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
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