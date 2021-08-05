Корпорация развития Мурманской области представила первый выпуск инвестиционного дайджеста

Он включает обзор событий, повлиявших на социально-экономический климат региона в июле 2021 года.

В июле 9 компаний получили статус резидента Арктической зоны, по совокупности их проекты помогут создать почти полтысячи рабочих мест в Мурманске, Никеле, Кировске и других городах региона.

Например, «Кольская ВЭС» получила статус стратегического инвестиционного проекта, а вместе с ним и налоговые преференции.

Планируется, что дайджест Корпорации развития будет публиковаться на инвестиционном портале Мурманской области каждый месяц, он будет включать комментарии первых лиц, экспертов, руководителей компаний, реализующих проекты на территории региона.