Корпорация развития Мурманской области стала полноправным участником Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития

Меморандум был подписан на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Цель документа – повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области. А добиваться этого планируют с помощью популярного сейчас государственно-частного партнерства, создания промышленных парков и предприятий в сфере высоких технологий.

Напомним, именно в кулуарах сочинского инвестфорума прозвучала идея о создании в нашем регионе ферм по добыче цифровой валюты. По мнению инициаторов проекта, учитывая стоимость и избытки электроэнергии в Заполярье, дело может быть очень выгодным. Что же касается корпорации развития Мурманской области, то её специалисты работают уже четыре года. За это время им удалось реализовать проекты на общую сумму свыше миллиарда рублей.

- Это проекты в сфере энергетики, туризма, логистики. Всех тех сфер, которые так важны для Мурманской области, - отмечает Вадим Уланов, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области». - Мы считаем себя полевыми работниками, мы выходим к предпринимателям, мы с ними непосредственно разговариваем. Ассоциация это уже уровень выше, это политика.