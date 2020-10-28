Корпорация развития Мурманской области станет локомотивом работы с инвесторами, заходящими в наш регион

А возглавит правительственную коллегию учреждения губернатор. Такое заявление сделал Андрей Чибис на заседании правительства, основной темой которого стала перезагрузка работы системы с инвесторами и самой корпорации.

Корпорация развития Мурманской области работает по трём направлениям. Привлекает инвесторов в регион, сопровождает их проекты и улучшает инвестиционный климат, а также работает с инвестиционной структурой. Как отмечают в корпорации, интерес вкладчиков к Заполярью возрос. Сейчас специалисты корпорации сопровождают 48 проектов.

Светлана Панфилова, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «Из них 35 – это проекты именно департамента сопровождения проектов. Это крупные и средние проекты. Сюда относятся и те проекты, которые получили на заседании госкомиссии по Арктике инфраструктурную поддержку и субсидию. Мы эти проекты сопровождали при оформлении заявок. Это и проекты резидентов ТОР, АЗРФ».

Сейчас в корпорации меняется система работы – проводится структурирование деятельности и бизнес-процессов. Например, сегодня создан новый инвест-портал с актуальной информацией. Отраслевики и муниципалитеты будут проверяться на «честность» и самые ответственные могут быть премированы, а формалисты - наказаны, заявил на заседании правительства губернатор. Также появится институт уполномоченных при органах власти.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, чтобы это была не формальная история: мы такого-то заместителя наделим полномочиями. Это действительно должны быть люди, которые мотивированы менять жизнь в соответствующем населенном пункте. Либо мотивированные появлению новых инвест-проектов в каждой отрасли».

Новый институт уполномоченных при органах власти по поручению Андрея Чибиса будет юридически закреплён. Для этого даже введут изменения в закон Мурманской области. Но до того, отметил губернатор, необходимо определить ответственных за это направление и вести ежемесячный рейтинг инвестиционной активности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Начиная с ноября месяца, соответствующий инвест-рейтинг наших муниципалитетов и органов власти наша Корпорация развития Мурманской области начинает готовить. А в течение ближайшей недели определите тех людей, кто будет соратником Светланы Панфиловой на предмет взаимодействия по всем проектам, которые мы реализуем».

В заключение, губернатор сообщил, что лично возглавил правительственную коллегию, курирующую вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью корпорации и направлениями развития.